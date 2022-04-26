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Продлить майские праздники отпусками планируют 13% самарцев

26 апреля 2022 09:16
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Продлить майские праздники отпусками планируют 13% самарцев

Майские праздники в этом году продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Каждый восьмой работающий самарец возьмет отпуск на дни между выходными и праздничными, чтобы получить длинный отпуск, по опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

13% самарцев возьмет отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы. Не планируют этого делать 63% опрошенных. По сменному графику работают 15% респондентов, еще 9% пока не решили, как провести первую майскую декаду.

Чаще всего о планах продлить отпуск на счет праздничных дней сообщают самарцы с доходом свыше 80 тыс. руб. (16%). Мужчины делились подобными планами чаще женщин (15 и 11% соответственно).

Время проведения опроса: 19—25 апреля 2022 года

Теги: Опрос

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