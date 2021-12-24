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Принцесса VS пират: в костюмы каких персонажей будут наряжаться дети в 2021 году в Самаре?

24 декабря 2021 10:48
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Принцесса VS пират: в костюмы каких персонажей будут наряжаться дети в 2021 году в Самаре?

Скоро по всей стране пройдут новогодние утренники, поэтому родители активно подбирают карнавальные костюмы для своих детей. Эксперты Авито проанализировали поисковые запросы на сайте и выяснили, какие детские наряды стали самыми востребованными среди россиян. На вершине рейтинга оказались костюмы снежинки, принцессы и снеговика. В целом по стране спрос на новогоднюю одежду для детей вырос на 54%, а в Самаре - на 41%. Кроме того, пользователи все чаще приобретают костюмы с Авито Доставкой - в этом году таких заказов стало больше в 19 раз.

“Новогодние праздники - отличное время для того, чтобы повеселиться и нарядиться в костюм любимого персонажа. В этом году дети и родители выбирали не только одежду героев из хорошо знакомых с детства сказок, но и более “трендовые” варианты - костюмы из современных популярных мультсериалов и фильмов, например, из “Щенячьего патруля”. Количество объявлений о продаже детской карнавальной одежды также растет - в ноябре-декабре этого года предложение увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом, а безопасно приобрести понравившийся товар из любой точки страны можно с помощью Авито Доставки“ – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Топ-10 самых популярных детских новогодних костюмов на Авито:

  1. снежинка
  2. принцесса
  3. снеговик
  4. зайчик
  5. елочка
  6. пират
  7. гномик
  8. волк
  9. лисичка
  10. мушкетер

Первое место рейтинга занимает костюм снежинки. В ноябре-декабре популярность такой праздничной одежды среди пользователей Авито выросла на 93%, а приобрести товар можно в среднем за 900 рублей. С прошлого года цена выросла на 13%. В Самаре спрос на костюм снежинки вырос на 95%, а средняя стоимость в городе составляет 700 рублей. С прошлого года цена выросла на 17%.

Юные модницы могут нарядиться в костюм принцессы, который находится на втором месте по популярности. В этом году россияне искали товар на сайте на 51% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а его покупка обойдется родителям в среднем в 700 рублей - дороже цены прошлого года на 17%. В Самаре нарядом принцессы интересовались на 31% больше пользователей площадки. Купить праздничную одежду можно в среднем за 650 рублей, что дороже цены прошлого года на 30%.

Третье место досталось “снеговику” - стать символом зимы планируют на 58% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость костюма составляет 500 рублей, с прошлого года цена не изменилась. Самарцызапрашивали такой зимний наряд на 86% больше, а приобрести одежду можно в среднем за 500 рублей - за год цена не изменилась.

На четвертом месте расположился костюм зайчика - в этом году пользователи площадки искали его на 57% активнее по сравнению с 2020 годом. Стать “пушистым зверьком” можно в среднем за 500 рублей, за год стоимость выросла на 16%. В Самаре спрос на карнавальный наряд вырос на 57%, а покупка костюма обойдется в среднем в 450 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году.

В середине топа находится костюм елочки - нарядиться “зеленой красавицей” хотели на 48% больше детей, а стать владельцем товара можно в среднем за 550 рублей, что дороже цены прошлого года на 10%. Популярность наряда в Самаре увеличилась на 23%, а средняя цена в городе составляет 500 рублей. За год цена на товар не изменилась.

Шестое место закрепилось за бесстрашными любителями приключений - пиратами. Спрос на такие детские костюмы вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. Покупка товара обойдется в среднем в 500 рублей, за год цена не изменилась. “Пиратские” наряды в Самаре стали востребованнее на 29%, а приобрести их можно за 500 рублей – цена осталась на уровне прошлого года.

Костюм гномика занял седьмое место - интерес к нему среди россиян вырос на 43%. Купить одежду сказочного существа можно в среднем за 600 рублей, стоимость товара соответствует цене прошлого года. Самарцы искали такой наряд на 59% чаще, а покупка карнавальной одежды обойдется жителям города в среднем в 600 рублей. За год цена не изменилась.

Костюмы волка из сказок и мультфильмов оказались на восьмом месте. Персонаж стал на 40% востребованнее среди россиян, а средняя стоимость товара составляет 500 рублей - на 11% выше цены прошлого года. В Самаре такой костюм жители города искали на 26% чаще. Стать сказочным волком можно в среднем за 500 рублей, что соответствует цене прошлого года.

На девятом месте - костюм лисички, спрос на который вырос по всей России на 30%. Нарядиться в одежду хитроумной героини дети могут в среднем за 500 рублей, что соответствует цене прошлого года. В Самарепокупка костюма лисички обойдется в среднем в 550 рублей. С прошлого года стоимость выросла на 10%.

Замыкает рейтинг костюм мушкетера - в ноябре-декабре россияне интересовались такой одеждой на 35% чаще. Стать юным Д’Артаньяном в праздничные дни можно в среднем за 700 рублей, за год цена не изменилась. Спрос на наряд мушкетера в Самаре не изменился, а средняя стоимость составляет 500 рублей, на уровне прошлого года.

Помимо костюмов, попавших в рейтинг самых популярных, россияне интересовались одеждой персонажей из мультсериалов “Щенячий патруль” (+76%), “Маша и Медведь” (+43%) и мультфильма “Холодное сердце” (+63%). Растет спрос и на персонажей-супергероев - костюм Человека-паука стал востребованнее на 23%, а Супермена - на 24%.

 

Теги: Опрос

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