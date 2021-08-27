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При строительстве моста через Волгу у села Климовка нашли два древних поселения

27 августа 2021 17:12
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Итогом проведения данных работ стало спасение от разрушения ценных объектов археологического наследия.

В июле-августе 2021 года в ходе проведения археологического обследования земельного участка, в зоне строительства автотрассы, идущей от Климовского моста до пересечения с автотрассой Сызрань-Ульяновск, были выявлены новые объекты археологического наследия: селище Малячкино III и селище Малячкино IV, расположенные непосредственно в створе строительства, передает пресс-служба УГООКН Самарской области.

Итогом проведения данных работ стало спасение от разрушения ценных объектов археологического наследия, а именно, двух древних поселений, и пополнение музейных коллекций Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина новыми, в том числе, и уникальными экспонатами, обнаруженными археологами на месте раскопок.

При проведении археологических раскопок многослойного поселения Малячкино III в Шигонском районе Самарской области на площади 11504 кв.м были выявлены материалы, строительные сооружения и погребения нескольких исторических эпох.

К наиболее раннему периоду заселения относятся материалы эпохи поздней бронзы – покровской культуры срубной культурно-исторической общности (середина II тыс. до н.э.).

"К этому периоду относятся многочисленные фрагменты керамического материала. В основном, это сосуды баночного типа, орнаментированные насечками или защипами по венчику. В незначительном количестве встречаются острореберные сосуды, верхняя часть которых орнаментирована гребенчатым штампом. Также обнаружены орудия из камня, песты, наковаленки, терочники, молоты для дробления руды, метательные шарообразные предметы. Кроме этого, в раскопе выявлен богатый материал находок из металла: 5 бронзовых ножей, бронзовый проушный топор, 3 бронзовых шила. Костяные орудия представлены проколками, лощилами, тупиками. Собрана представительная коллекция индивидуальных находок из глины: большое количество пряслиц, модели "колёсика", различные типы грузиков. В культурном слое и на материковом основании выявлен ряд строительных объектов. Это хозяйственные ямы и постройки, видимо, хозяйственного назначения", - рассказали в пресс-службе УГООКН Самарской области.

На раскопках селища Малячкино IV выявлено и изучено более 100 разновременных бытовых археологических комплексов (постройка полуземляночного типа, серия очажков, хозяйственных и столбовых ям). Массовый материал из слоя и комплексов включает в себя керамическую серию (около 1000 фрагментов лепной керамики покровской и срубной культур эпохи бронзы) и остеологическую коллекцию (более 1000 фрагментов костей животных). Индивидуальные находки (около 70 единиц) представлены различными изделиями из камня, кости, керамики и бронзы. Среди них следует выделить бронзовый нож срубной культуры.

На раскопанной части памятника также выявлено около 50 грунтовых погребений средневекового времени.

 

Фото: УГООКН Самарской области

 

 

Теги: Волга древние поселения Климовка мост раскопки

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