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При смене интерьера женщины чаще меняют текстиль и декор, мужчины — мебель для сна и отдыха

6 июня 2025 13:51
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При смене интерьера женщины чаще меняют текстиль и декор, мужчины — мебель для сна и отдыха

В завершение Московской недели интерьера и дизайна (МНИиД) специалисты Авито узнали, как часто они меняют мебель и декор в своем доме. Оказалось, что в среднем жители Самары обновляют что-то в интерьере раз в три года, и чаще всего меняют текстиль (55%). Причем четверти для этого не нужен повод — только желание. В среднем опрошенные готовы потратить на такие обновления 42 000 рублей. Продажи текстиля и предметов интерьера за год выросли на 17% и 12% соответственно. 

Большинство жителей Самары (94%) периодически обновляют интерьер у себя дома. В основном этим занимаются женщины. В среднем опрошенные делают это раз в три года. При этом каждый третий (33%) обновляет мебель и предметы декора чаще, из них 9% — и вовсе каждый год. Это в основном молодые люди 18-24 лет.

В среднем на подобные изменения жители Самары готовы тратить около 42 000 рублей. Уложиться в сумму до 10 000 рублей хотели бы 23%, от 10 001 до 25 000 рублей — 16%. Еще 24% закладывают бюджет от 25 001 до 50 000 рублей, и 31% готовы потратить больше.

Женщины покупают текстиль, мужчины — диваны

Если обновками занимаются женщины, они в основном меняют ковры и прочий текстиль — шторы, покрывала, декоративные подушки и так далее (62% против 40% мужчин). Мужчины в первую очередь стремятся поменять мебель для сна и отдыха — кровати, матрасы, диваны (49% против 45% женщин). Обновление освещения волнует опрошенных обоих полов примерно одинаково (36% и 37%), а вот предметами интерьера — зеркалами, вазами и прочим декором чаще занимаются женщины (40% против 30%), как и детской мебелью (20% против 16%). При этом мужчины чаще заботятся о своевременном обновлении мебели для работы и учебы — письменных столов, специальных кресел (24% против 19%), а также мебели на балкон или веранду (11% против 8%).

Самая распространенная причина обновок — предыдущая мебель износилась или сломалась (51%). Так в основном рассуждают мужчины. Четверти (28%) для этого повод не нужен — они обновляют интерьер, когда захочется. Так чаще поступают женщины. Также среди популярных причин — изменившиеся потребности, например, появление ребенка или выход на удаленку (12%) или ремонт в квартире (5%).

Выгодная покупка

Мебель пока что в основном покупают в торговых центрах (33%) и конкретных офлайн-магазинах (25%), но проявляют интерес и к онлайну — так, 18% заказывают ее на онлайн-площадках, а 16% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов.

Примечательно, что бренд мебели для большинства не имеет значения. Для 72% главное — соотношение цены и качества. При этом 17% все же больше доверяют известным крупным брендам и мебельным фабрикам. 6% предпочитают индивидуальных мастеров, изготавливающих мебель «на заказ», а 5% — локальные мастерские и небольшие бренды. Есть и те, кто изготавливает мебель своими руками.

Теги: Опрос

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