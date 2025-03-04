Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса

В Самаре сотрудники полиции ГУ МВД России по Самарской области и представители совета ветеранов регионального главка провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса школы № 12.
В ходе мероприятия полицейские побеседовали с ребятами о значении таких понятий, как "мужество" и "героизм" и рассказали о доблестных буднях сотрудников органов внутренних дел и их подвигах в годы Великой Отечественной войны.
В свою очередь, полковники милиции в отставке Илья Алексеев и Валерий Печенин поделились служебным опытом и призвали школьников хорошо знать и уважать историю своей страны.
Беседа прошла в формате оживленного диалога, ребята с большим интересом участвовали в обсуждении, задавая интересующие их вопросы, на которые получали подробные ответы.
Организаторы мероприятия отметили, что подобные встречи играют важную роль в формировании чувства патриотизма у подрастающего поколения и необходимы для сохранения и передачи исторической памяти новым поколениям.
В завершение встречи школьники поблагодарили гостей за познавательную беседу и пообещали быть достойными гражданами своей страны.
Фото: ГУ МВД СО