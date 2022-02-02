Представители Росгвардии в Самаре отметили годовщину победы в битве под Сталинградом

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 79-ой годовщине победы советских войск в Сталинградской битве.



Вместе с представителями правительства региона, депутатами Самарской губернской Думы, руководителями федеральных органов исполнительной власти к горельефу «Скорбящей Матери-Родине», расположенному на площади Славы в центре Самары, возложил цветы заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.



- Мы помним, гордимся и чтим подвиг наших предков, переломивших под Сталинградом хребет гитлеровским полчищам. В этом году отметила свое 80-летие защищавшая Сталинград легендарная 10-я дивизия НКВД, входившая во время войны в состав войск правопорядка. В этой битве ее бойцы покрыли подразделение неувядаемой славой. Мы делаем все для того, чтобы сотрудники Росгвардии, которые являются носителями славных традиций войск правопорядка, были достойны подвига своих предков, - подчеркнул полковник Суржок.