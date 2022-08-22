Представители Росгвардии приняли участие в работе самарского кластера форума «Армия-2022»

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В Самаре военно-технический форум «Армия-2022» развернул свою работу на территории аэродрома Кряж. Событие неизменно вызывает огромный интерес у многочисленных гостей, особенно молодежи. По уже сложившейся, доброй традиции, в работе форума принял участие личный состав Управления Росгвардии по Самарской области. На развернутой ими экспозиции демонстрировались новейшие образцы техники, стоящей на вооружении у сотрудников вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии.

В рамках участия в работе самарского кластера военно-технического форума «Армия-2022» Управление Росгвардии по Самарской области сделало акцент на демонстрации возможностей инженерных групп, существующих на базе наших специальных подразделений.

- В этом году в работе форума приняли участие сотрудники специальных подразделений, выполнявшие служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции, помогавшие разминировать населенные пункты на территории освобожденных территорий. Посетители форума смогли в очередной раз убедиться в высокой надежности технических средств, стоящих у них на вооружении и уже не раз успевших доказать свою эффективность, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.