Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани

По инициативе коллектива и почётного гражданина города Сызрань - начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Байгулова Р. М. председатель совета ветеранов отдела полковник милиции в отставке Дектярев С. А. занесен на доску почёта городского округа Сызрань.

Глава Сызрани Сергей Евгеньевич Володченков лично поздравил Сергея Дектярева с заслуженной наградой, отметив его бесценный вклад в развитие города и патриотическое воспитание молодежи.

Сергей Дектярев является председателем Совета ветеранов при Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте, и его многогранная деятельность уже многие годы вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, укрепление авторитета органов внутренних дел и поддержку Совета ветеранов.

Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева в дело подготовки будущих кадров для правоохранительных органов стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ». Под его началом школу успешно окончили более 600 воспитанников, большинство из которых продолжили обучение в высших учебных заведениях системы МВД России, выбрав путь защитника правопорядка. В 2008 году Сергей Анатольевич стал лауреатом премии МВД России за популяризацию деятельности органов внутренних дел.

Помимо этого, Сергей Дектярев ведет постоянную работу по освещению в средствах массовой информации жизни ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников ОВД на транспорте, является неизменным организатором и участником «уроков мужества» в образовательных учреждениях города. В настоящее время он занимает пост ответственного секретаря Совета отцов г. Сызрани.

Коллектив Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Анатольевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в его общественно-полезной деятельности, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте