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Предпринимательского энтузиазма у россиян за год поубавилось

18 июля 2022 10:44
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Предпринимательского энтузиазма у россиян за год поубавилось

О своем деле россияне сегодня задумываются реже, чем год назад. Однако 3 из 10 россиян настроены оптимистично и считают, что наступает время возможностей. Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих на данный момент статуса предпринимателя.

Возможность открыть свой бизнес сегодня рассматривает 31% экономически активных россиян. Напротив, 47% не готовы заниматься предпринимательской деятельностью: свою позицию они чаще всего объясняют отсутствием стартового капитала, необходимой профессиональной подготовки и непонятной, с их точки зрения, экономической ситуацией.

Чем моложе респонденты, тем чаще они задумываются о собственном бизнесе: если среди молодежи до 24 лет такую возможность рассматривает 43%, то среди опрошенных старше 45 — только 25%. Число потенциальных бизнесменов увеличивается и с ростом доходов: тех, кто готов попробовать открыть свое дело, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. (37%). Мужчины присматриваются к роли предпринимателя чаще, чем женщины (36% против 26%).

Сегодня возможность заняться бизнесом россияне рассматривают несколько реже, чем год назад.

Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кто задумывается об открытии своего дела, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%). Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 577
  • Время проведения: 13 июня — 12 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, не занимающееся в настоящий момент предпринимательской деятельностью
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

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