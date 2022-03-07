Праздничный дорожный патруль вышел на дороги Самары

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В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Самары вместе с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгатом Хузиным, представителем Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Исмаилом Латыповым и четвероногой помощницей Акеллой поздравили автоледи.



Представительниц прекрасного пола, проследовавших мимо парка имени Юрия Гагарина, ожидал приятный сюрприз - их останавливал необычный дорожный патруль, поздравлял с наступающим Международным женским днем и вручал цветы. Удивлять девушек дорожным инспекторам помогала служебная собака - бельгийская овчарка Акелла, с которой автолюбительнице спешили сделать совместные фото.



Все автоледи отметили, что ожидали проверку документов от строгих инспекторов ГИБДД, а получили не только цветы и подарки, но и отличное настроение на весь день.



Праздничный дорожный патруль также напомнил представительницам прекрасного пола о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, и пожелал удачи на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО