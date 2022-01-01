Поздравление губернатора Дмитрия Азарова с Новым 2022 годом

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Дорогие мои земляки!

В нашем большом общем доме – Самарской области, как и в каждой семье, в уходящем году были и победы, и свершения, счастье и радость, были и потери.

Пандемия тяжелой волной ударила по нашей жизни, но в этот раз мы точно знали, как и чем с ней бороться. Региональная система здравоохранения была подготовлена. А массовая вакцинация – стала главной надеждой года.

Мы вместе достойно прошли все испытания.

Я вновь и вновь говорю «спасибо» каждому, кто внёс свой вклад в борьбу с опасной инфекцией, соблюдая санитарные правила, защищая своё здоровье и благополучие окружающих. Благодаря общей заботе друг о друге регион встречает Новый год без переполненных больниц, с добрым настроением и верой в то, что будущий год обязательно будет лучше!

Спасибо врачам, спасибо всем медработникам, и каждому, кто пришёл на помощь тем, кто в помощи нуждался.

Конечно, уходящий 2021-й, год 170-летия Самарской губернии, запомнился и яркими, значимыми событиями. В регионе открыто рекордное количество новых производств – 23, что позволило создать дополнительно около 10 тысяч рабочих мест.

В год 60-летия первого полёта человека в космос наши флагманы отрасли заполнены государственными заказами и как всегда подтверждают свой мировой класс качества и надёжности.

На год раньше срока мы открыли движение по мосту через Сок, завершился второй этап строительства мостового перехода через реку Самара, уверенно идёт надвижка моста через Волгу.

Наше будущее – детей приняли новые школы и детские сады. Построен заново и открылся также на год раньше намеченных сроков Дворец спорта в Самаре и десятки спортивных объектов по всей губернии. Раскрывают таланты обновлённые Дома культуры, школы искусств и современные библиотеки.

Состоялась презентация первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании фабрики-кухни. Знаковым событием в преддверии объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Года народного искусства и нематериального культурного наследия стало открытие уникального «Парка дружбы народов». А сколько заделов мы вместе смогли создать на годы вперёд и вопреки вызовам времени.

Мы умеем трудиться, трудиться и побеждать, мы не утратили дара быть счастливыми, и точно знаем, что новогоднее чудо во многом зависит от каждого из нас и всех вместе.

Залог тому – наша сплочённость, неравнодушие, нацеленность на результат, искренняя любовь к нашей родной Самарской области и нашей великой Родине – России!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира в душе, успехов в вашей, уверен полезной деятельности, доброты, счастья и благополучия!

С Новым 2022 годом!