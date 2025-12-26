Я нашел ошибку
Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам

148
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам

После расставания с женой житель Самарской области решил, что содержать своих детей больше не входит в его обязанности и можно не платить алименты. За время уклонения от уплаты мужчина накопил долг в 300 тысяч рублей.
В связи с тем, что отец двух девочек от погашения задолженности намеренно уклонялся, судебными приставами Камышлинского и Клявлинского районов в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».


Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Но и это не сподвигло алиментщика приступить к исполнению своих родительских обязательств.
В связи с тем, что должник продолжал уклоняться от исполнения своих родительских обязательств сотрудником органов принудительного исполнения в отношении него было возбуждено уголовной дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Узнав о том, что привлечение к уголовной ответственности стало не просто предупреждением от судебного пристава, а возможной реальностью, мужчина тут же погасил задолженность перед своими детьми, а также сообщил сотруднику Службы о своем трудоустройстве.


Судебный пристав направил исполнительный документ по месту работы должника. С этого периода удержания части денежных средств в счет уплаты алиментов стали производиться регулярно.

 

Теги: Судебные приставы

