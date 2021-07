151

Последние два года — время активных изменений в компаниях. Компания Hays и Русская Школа Управления провели исследование по изменению отношения к дресс-коду в корпоративном мире. В опросе приняли участие 1308 представителей российских и международных компаний, представленных в России.

Сегодня почти каждый второй сотрудник (45%) посещает гибридный офис

После самоизоляции 24% компаний отказались от дресс-кода

46% опрошенных профессионалов считают, что изменения дресс-кода положительно повлияли на общую атмосферу в компании

15% сотрудников заявляют, что без строгого дресс-кода больше свободы и креатива

Удаленная работа: раньше и сейчас

До пандемии 47% респондентов никогда не работали удаленно, только 18% имели возможность договориться работать из дома, а 43% могли периодически, от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц, брать home-office.

Сегодня ситуация кардинально поменялась: 45% сотрудников имеют гибридный офис — на рабочем месте надо появляться несколько раз в неделю, а остальное время работать удаленно. 21% респондентов полностью работают на удаленке, 11% работают в офисе посменно. Только 21% опрошенных профессионалов работают в офисе, как и до пандемии, без изменений, и 4% не могут уйти на удаленку без остановки производства.

Дресс-код: раньше и сейчас

До пандемии об отсутствии дресс-кода не сказал ни один респондент. 58% сотрудников говорят, что в их компаниях существовал определенный дресс-код. Из них почти у половины (52%) это был Business Look c понедельника по четверг и Casual Friday в пятницу. 29% говорят, что существовали негласные правила к дресс-коду, которых было принято придерживаться, 10% отметили, что требования к стилю одежды были установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами, и у 9% был Business Look c понедельника по пятницу. При этом 77% говорят, что правила дресс-кода действовали абсолютно для всех сотрудников, и 23% отмечают, что правила относились только к определенной категории сотрудников.

После пандемии почти у четверти респондентов (24%) в компаниях официальная форма одежды отсутствует. 43% сотрудников говорят, что теперь у них существуют негласные правила дресс-кода, которых принято придерживаться, а 29% отмечают, что сейчас требования к стилю одежды установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами. Лишь 3% компаний сохранили Business Look с понедельника по четверг и Сasual Friday в пятницу, и только 1% опрошенных говорят, что в их организации до сих пор действует Business Look c понедельника по пятницу, — в частности, это представители финансового и промышленного сектора. При этом теперь правила дресс-кода действуют для всех только в 46% опрошенных компаний, а для отдельных категорий персонала — в 54% организаций.

Дресс-код и отношение к нему сотрудников

46% опрошенных профессионалов считают, что изменения дресс-кода положительно повлияли на общую атмосферу в компании. 45% сотрудников отметили, что эти изменения никак не повлияли, и только 6% заметили, что изменения повлияли на атмосферу негативно.

40% сотрудников заметили за последние 1-2 года общую тенденцию более лояльного отношения руководства к внешнему виду сотрудников.

При этом наличие или отсутствие дресс-кода едва ли влияет на отношение опрошенных профессионалов к работе. Это подтверждают ответы 46% респондентов. Однако 22% отмечают, что их отношение к компании изменилось бы в лучшую сторону, если бы дресс-код был более свободным. Интересно, что более неформальными всегда считаются представители молодежи. Но по результатам нашего опроса из тех, кто изменил бы отношение в лучшую сторону, 36% — это сотрудники от 34 до 40 лет и 29% — от 41 до 54 лет.

При этом 43% опрошенных сотрудников считают, что необходимость дресс-кода зависит от индустрии. 30% придерживаются мнения, что определенный стиль одежды дисциплинирует, и 11% заявляют, что сотрудники — это лицо компании. При этом 15% респондентов говорят, что дресс-код мешает свободе самовыражения.

Дресс-код в глазах соискателя

34% считают, что отсутствие дресс-кода — это серьезное конкурентное преимущество компании в глазах соискателя. При этом 34% из них — это руководители отдела или подразделения, 40% — специалисты, 16% — представители HR-функции и 10% — главы функции или бизнес-юнита.

Дресс-код и продуктивность сотрудников

45% опрошенных профессионалов считают, что в зависимости от индустрии дресс-код может влиять на продуктивность сотрудников. 30% респондентов считают, что эти две вещи никак не связаны между собой. Одновременно с этим 15% сотрудников заявляют, что без строгого дресс-кода больше свободы и креатива. Из них большинство — это руководители отдела или подразделения (36%) и специалисты (40%). При этом 11% придерживаются мнения, что наличие дресс-кода очень структурирует.

Этикет онлайн-встреч

За последнее время большое количество встреч и совещаний перешло в онлайн-формат. 56% опрошенных говорят, что с приходом пандемии наблюдают определенные сдвиги формата дресс-кода деловых онлайн-встреч в сторону Casual. 3% отмечают, что теперь Вusiness Look обязателен во время деловых звонков, а 41% говорят, что этикет онлайн-встреч с коллегами такой же, как и до пандемии.

Фото: pixabay.com.