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После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы

29 июня 2022 12:37
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После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы

Опрос проводили среди 2200 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Около половины самарцев (48%) сообщили, что ждут запланированные летние корпоративы, 11% ответивших указали, что их работодатели уже провели мероприятия, 21% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы, а 20% утверждают, что такая традиция была в их организациях, но в этом году мероприятие не планируется, сообщает Зарплата.

По данным респондентов, летние корпоративы пройдут:

  • на базе отдыха или в загородном отеле – 50%; 
  • в кафе или ресторане на летней веранде – 30%; 
  • в боулинге – 1%;
  • на квест-площадках – 1%;
  • в офисе – 8%;
  • пока неизвестно на какой площадке – 10%.

Согласно опросу, поводом для летних корпоративов служат: дни рождения компании – 21%, профессиональные праздники – 31%, корпоративные спартакиады – 7%, дни здоровья – 3%. Еще 38% компаний организовывают отдых для сотрудников без привязки к какому-либо поводу.

Сотрудники отмечают, что из форматов корпоративов им нравится:

  • фуршет и активный отдых: боулинг, пейнтбол и другие виды – 22%,
  • спокойный отдых на природе без активностей – 27%,
  • банкет с конкурсами, выступлением артистов, дискотекой – 24%,
  • тимбилдинг, конкурсы, соревнования – 10%,
  • не любят корпоративы вовсе – 11%,
  • затруднились с ответом  – 6%.

Самой важной составляющей летних корпоративов четверть  – 25% – считают вкусную еду и напитки, 22% ценят развлекательную программу, для 21% главное – общение с коллегами, для 26% – удобная площадка, для 6% – наличие алкоголя.

Кроме того, по данным исследования, с возрастом (от 35 лет и старше) возрастает значимость удобной площадки и спокойного отдыха на природе, а также падает интерес к развлекательной программе и употреблению спиртных напитков. 

Теги: Опрос

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