После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы

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Опрос проводили среди 2200 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Около половины самарцев (48%) сообщили, что ждут запланированные летние корпоративы, 11% ответивших указали, что их работодатели уже провели мероприятия, 21% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы, а 20% утверждают, что такая традиция была в их организациях, но в этом году мероприятие не планируется, сообщает Зарплата.

По данным респондентов, летние корпоративы пройдут:

на базе отдыха или в загородном отеле – 50%;

в кафе или ресторане на летней веранде – 30%;

в боулинге – 1%;

на квест-площадках – 1%;

в офисе – 8%;

пока неизвестно на какой площадке – 10%.

Согласно опросу, поводом для летних корпоративов служат: дни рождения компании – 21%, профессиональные праздники – 31%, корпоративные спартакиады – 7%, дни здоровья – 3%. Еще 38% компаний организовывают отдых для сотрудников без привязки к какому-либо поводу.

Сотрудники отмечают, что из форматов корпоративов им нравится:

фуршет и активный отдых: боулинг, пейнтбол и другие виды – 22%,

спокойный отдых на природе без активностей – 27%,

банкет с конкурсами, выступлением артистов, дискотекой – 24%,

тимбилдинг, конкурсы, соревнования – 10%,

не любят корпоративы вовсе – 11%,

затруднились с ответом – 6%.

Самой важной составляющей летних корпоративов четверть – 25% – считают вкусную еду и напитки, 22% ценят развлекательную программу, для 21% главное – общение с коллегами, для 26% – удобная площадка, для 6% – наличие алкоголя.

Кроме того, по данным исследования, с возрастом (от 35 лет и старше) возрастает значимость удобной площадки и спокойного отдыха на природе, а также падает интерес к развлекательной программе и употреблению спиртных напитков.