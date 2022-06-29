После длительных ограничений больше половины самарцев ждут летние корпоративы

Опрос проводили среди 2200 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Около половины самарцев (48%) сообщили, что ждут запланированные летние корпоративы, 11% ответивших указали, что их работодатели уже провели мероприятия, 21% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы, а 20% утверждают, что такая традиция была в их организациях, но в этом году мероприятие не планируется, сообщает Зарплата.
По данным респондентов, летние корпоративы пройдут:
Согласно опросу, поводом для летних корпоративов служат: дни рождения компании – 21%, профессиональные праздники – 31%, корпоративные спартакиады – 7%, дни здоровья – 3%. Еще 38% компаний организовывают отдых для сотрудников без привязки к какому-либо поводу.
Сотрудники отмечают, что из форматов корпоративов им нравится:
Самой важной составляющей летних корпоративов четверть – 25% – считают вкусную еду и напитки, 22% ценят развлекательную программу, для 21% главное – общение с коллегами, для 26% – удобная площадка, для 6% – наличие алкоголя.
Кроме того, по данным исследования, с возрастом (от 35 лет и старше) возрастает значимость удобной площадки и спокойного отдыха на природе, а также падает интерес к развлекательной программе и употреблению спиртных напитков.