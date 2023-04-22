Посадка картофеля в этом году — в планах 47% владельцев участков в Самаре

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие самарцы, имеющие земельный участок.

Посадку картофеля уже произвели или планируют 47% самарцев: 44% сажали корнеплод и в прошлом году, 3% — нет. Не хотят заморачиваться с посевной 51% опрошенных: «Картошка и так дешево стоит».



Женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (56 и 45% соответственно). Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли горожане старше 45 лет (47%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!»



Время проведения: 17—19 апреля 2023 года