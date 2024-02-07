Порядка 110 млн россиян имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуги

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Сегодня почти 90% жителей страны пользуются интернетом, это около 130 млн человек. Такого показателя удалось достигнуть благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика», цель которого, в том числе, и устранение цифрового неравенства среди россиян. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего выступления на выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня цифровой экономики».

В реализации нацпроекта «Цифровая экономика» участвует более 50 федеральных ведомств. Программа имеет рекордные показатели в шести блоках — инфраструктура, Госуслуги, цифровые сервисы, Гособлако, ИТ и кибербезопасность.

«Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года, – сказал Дмитрий Чернышенко. - Один из ключевых показателей – уровень цифровой зрелости – по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план - 85%). Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются порталом Госуслуг. За прошлый год на нем было оказано свыше 340 млн услуг, а ежедневная аудитория портала в 2023 году превысила 11 млн человек».

По словам Чернышенко, в рамках работы по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО российские ИТ-решения активно развиваются и уже применяются на практике. Сейчас реализуется 197 особо значимых проектов.

Свою эффективность отечественные ИТ-решения доказали в сфере информационной безопасности. Только в прошлом году успешно отражено более 65 тыс. атак на объекты критической информационной инфраструктуры, заблокировано порядка 120 тыс. фишинговых сайтов.

В связи с высокой важностью отрасль получает масштабную поддержку государства. Как результат – увеличены темпы разработки отечественных решений, планомерно растет численность ИТ -кадров. Дмитрий Чернышенко отметил, что подготовка специалистов в этой области – одна из приоритетных задач.

Уже к лету этого года, как рассказал Дмитрий Чернышенко, завершится формирование паспортов федеральных проектов нового нацпроекта «Экономика данных», разработать который поручил Президент Владимир Путин. Основой экономики данных станут решения в области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких россиянам понятиях и ценностях.

«Важно не замыкаться только внутри российского рынка, а экспортировать свои ноу-хау в дружественные страны, – отметил Дмитрий Чернышенко. - Все мы – и государство, и бизнес, и граждане – должны органично встроиться в новые цифровые реалии, преобразовать нашу экономику. От этого зависит конкурентоспособность России в долгосрочной перспективе».

В мероприятии приняли участие также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и представители крупнейших отраслевых компаний.

Фото: пресс-служба правительства РФ