Главные новости:
Приговор вступил в законную силу.
Самарский областной суд оправдал бывшего замминистра транспорта
Космическая лаборатория "Бион-М" №2 успешно выведена в космос.
Самарский университет; потомки семян-космонавтов и полупроводниковый "спецназ" отправились в космос
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста.
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти

20 августа 2025 19:38
148
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.

В Самаре завершилась шестая ежегодная благотворительная акция «Лучший друг», приуроченная к Всемирному дню бездомных животных. Все собранные силами горожан и организаторов корма, медикаменты и амуниция были переданы в нуждающийся приют для животных «Дорога домой» в Тольятти.

Выбор приюта был неслучайным. Приют для бездомных животных «Дорога домой» не финансируется государством и содержится исключительно благодаря помощи добрых людей. Положение приюта остаётся бедственным, а его потребности — огромными. Акцию по передаче гуманитарной помощи организовали активисты федерального партийного проекта «Единой России» — «Защита животного мира».

Координатор партпроекта «Защита животного мира» в Самарской области Артем Ильин прокомментировал итоги акции: «Сегодня  мы передали Тольяттинскому приюту для животных «Дорога домой» партию помощи - 450 кг сухих кормов, пелёнок, медикаментов и различных средств для домашних животных»..

Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне. Ольга Масленникова, руководитель Некоммерческого партнёрства "Защита животных от жестокого обращения" г. Тольятти отметила: «Приют - огромное хозяйство, помощь нам нужна постоянно. Без помощи граждан, неравнодушных людей, мы бы не выжили. Каждый день нашим питомцам нужно от 800 килограммов до 1 тонны каши. Мы не откажемся от любой - даже самой малой помощи».

«В сборе помощи нам помогали Торгово-развлекательный комплекс «Аврора-мол», Почта России, СПИД-центр города Самары и региональное отделение партии «Единая Россия», а также все неравнодушные жители Самарской области, за что им отдельное спасибо», - поблагодарил всех участников акции Артем Ильин

«Эта акция позволяет нам сформировать гуманное отношение к животным у жителей нашего региона. Я надеюсь, что в дальнейшем таких мероприятий мы будем проводить еще больше, еще чаще и сможем помочь очень многим приютам нашего региона, собрать для них гуманитарную помощь. И действительно острая проблема сегодняшнего дня -- это бродячие животные. Мы будем помогать с ее решением в нашем регионе. Жителям хотелось бы сказать огромное спасибо за участие, за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми жителями региона», - подчеркнул координатор самого доброго проекта «Единой России».

Напомним, акция «Лучший друг» прошла в Самарской области уже в шестой раз. Ежегодно организаторы — Региональный совет сторонников «Единой России» и активисты партпроекта «Защита животного мира» — объединяют сотни жителей губернии, чтобы помочь приютам и внести вклад в решение проблемы бездомных животных. В этом году пункты сбора работали в местных отделениях партии и торговом центре «Аврора Молл», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

