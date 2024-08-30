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Помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, находящееся на территории ИК-15 посетила Ольга Гальцова

30 августа 2024 16:13
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В завершении визита проведен личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, находящееся на территории ИК-15 посетила Уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.

В ходе посещения учреждения Ольгу Дмитриевну сопровождали помощник начальника регионального УФСИН Антон Виндугов, а также представители прокуратуры и члены общественной наблюдательной комиссии.

Ольга Гальцова совместно с представителями ОНК и прокуратуры проверила условия в камерах, предназначенных для содержания женщин и несовершеннолетних осужденных, а также соблюдение избирательных прав и помещение для голосования в предстоящих выборах губернатора Самарской области.

В завершении визита проведен личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым дали разъяснения на интересующие вопросы в рамках действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото  предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

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