Получать зарплату по серым схемам согласны сегодня 40% самарцев

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На «серую» зарплату сегодня согласились бы 40% горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителей экономически активного населения.

Получать зарплату в конверте сегодня готовы 40% самарцев. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 36%. Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход чаще женщин (45% против 35%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (43%). Опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. более других лояльны к предложениям с серыми схемами (46%).



В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня (на 7 п.п.).



Время проведения: 1—10 ноября 2022 года