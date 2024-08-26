Полицейские в Самарской области проводят мероприятия в рамках акции «Внимание дети! Дорога в школу!»

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Юным участниками дорожного движения полицейские напомнили о важности соблюдения ПДД.

В рамках широкомасштабной профилактической акции «Внимание – дети! Дорога в школу!» в преддверии Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции по всему Самарскому региону проводят профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

Так, в Новокуйбышевске Госавтоинспекторы встретились с воспитанниками детских садов и «Центра коррекции и развития детей» и напомнили о правилах безопасного перехода улиц, призвали соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными при переходе проезжей части и даже при переходе дороги по пешеходному переходу убеждаться в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде. Также сотрудники полиции организовали для ребят музыкально-развлекательное мероприятие. Вместе с персонажами сказки дети вспомнили, для чего нужен светофор и как правильно переходить дорогу по светофору.

А в Челно-Вершинском районе полицейские, напоминая юным пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, объяснили, как важно слушать и слышать то, что происходит вокруг, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, и какие опасности могут поджидать невнимательного пешехода во дворе. Родителям, в свою очередь, рассказали о необходимости перевозить маленьких детей в салоне автомобиля только в детских удерживающих устройствах, а также настоятельно рекомендовали определить и изучить вместе с детьми безопасный путь от школы до дома.

Аналогичное мероприятие прошло и в Кинеле. Госавтоинспекторы на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа в рамках Акции провели встречу с подростками. В ходе беседы полицейские озвучили статистику аварийности на территории обслуживания с участием детей, отметив проблемы, связанные с управлением подростками средствами индивидуальной мобильности, а также напомнили основные правила дорожного движения. Особое внимание полицейские уделили недопущению управления транспортным средством несовершеннолетними, не имея водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер.