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Полицейские рассказали пенсионерам Самарской области, как противостоять мошенникам

22 марта 2023 10:31
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Полицейские рассказали пенсионерам Самарской области, как противостоять мошенникам

В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» пожилым людям рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

В целях профилактики преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышения уровня правовой грамотности населения на территории региона проходит профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Так, в Сызрани, Жигулевске, Приволжском, Клявлинском и Хворостянском районах сотрудники полиции и общественники при территориальных ОВД встретились с пенсионерами в Комплексных центрах социального обслуживания населения и домах престарелых. Полицейские и общественники рассказали о наиболее распространенных схемах обмана: это звонки от якобы работников банка и сотрудников силовых структур, предложения несуществующих компенсаций и выплат, сообщения от мнимых родственников, просящих о материальной помощи. Пожилым людям посоветовали в подобных ситуациях незамедлительно прекратить разговор, а также никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон.

Также пенсионерам рассказали, как правильно реагировать на непрошеных визитеров: не открывая двери, поинтересоваться, кто пришел и с какой целью. Нельзя покупать ни под какими предлогами товар, а передавать денежные средства на оплату коммунальных услуг необходимо только социальным работникам, непосредственно обслуживающим данного гражданина. Если пришедшие настаивают, чтобы их впустили в дом, самое правильное – позвонить в полицию.

В Борском, Исаклинском и Волжском районах сотрудники полиции вышли на улицы, чтобы провести профилактические беседы с прохожими. На конкретных примерах полицейские объяснили гражданам особенности поведения и общения с посторонними по телефону, напомнили о мерах предосторожности. Полицейские призвали не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, а при утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обсуживаемого банка и заблокировать ее.

В завершение всех мероприятий полицейские вручили пожилым людям информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

Теги: Мошенники

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