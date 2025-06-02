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Полицейские провели для самарских студентов курс психологической подготовки в рамках программы «Обеспечение законности и правопорядка»

2 июня 2025 14:23
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Во время занятий студенты учились выстраивать коммуникацию, считывать эмоции и противостоять манипуляциям.

В Самарском государственном экономическом университете, в 2022 году, по инициативе Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, реализуется новая программа обучения: «Обеспечение законности и правопорядка», направленная на подготовку будущих сотрудников органов внутренних дел.

Одними из значимых направлений программы стали курсы: «Профессиональная этика» и «Деловые коммуникации», на которых студенты не только получили знания об особенностях правоохранительной деятельности, но и развили необходимые навыки и умения для успешного взаимодействия в различных социальных группах и сферах жизни. Во время занятий студенты учились выстраивать коммуникацию, считывать эмоции и противостоять манипуляциям.

Заместитель начальника отдела морально-психологической подготовки областного главка МВД подполковник полиции Ольга Лисова, преподававшая курсы, отметила: «Основной задачей данного обучения являлось: формирование у студентов правильного восприятия собственных способностей и возможностей, а также объективного представления о деятельности сотрудников полиции».

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, в свою очередь, подчеркнул, что программа показала свою эффективность во всесторонней подготовке квалифицированных кадров, в том числе, в психологическом аспекте.

Генерал-майор полиции отметил, что психологическая подготовка поможет будущим сотрудникам полиции эффективно справляться с нагрузкой, сохранять моральную устойчивость и способность к адекватным реакциям в повседневной деятельности.

Завершился курс сдачей зачёта и посещением Музея истории органов внутренних дел Самарской области в региональном главке полиции.

В ходе экскурсии ребята познакомились с ценными экспонатами и узнали о героических подвигах милиционеров и полицейских.
Данное мероприятие стало важным этапом в обучении студентов, позволив им получить дополнительные знания, необходимые для будущей работы в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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