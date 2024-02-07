Полицейские провели антинаркотическую беседу со студентами Самарского колледжа

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Молодым людям напомнили о последствиях употребления запрещённых веществ и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках профилактической работы сотрудники полиции на постоянной основе проводят с молодежью встречи, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Так, сотрудники полиции совместно с представителями автономной некоммерческой организации Центр профилактики наркомании «Время перемен» провели для студентов Самарского колледжа железнодорожного транспорта мероприятие по пропаганде здорового образа жизни, формированию у молодежи антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к употреблению наркотиков.

Заместитель начальника отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Е.Ю. Репкина и инспектор УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции И.А. Серебрякова обсудили с ребятами тему недопустимости употребления психотропных и наркотических веществ, рассказали студентам о последствиях употребления запрещенных веществ и их пагубном влиянии на организм человека. Напомнили об административной и уголовной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации за совершение противоправных действий. В свою очередь представители автономной некоммерческой организации Центр профилактики наркомании «Время перемен» прочитали лекцию «Вся правда о наркотиках», обратили внимание на опасность возникновения зависимости и пагубное влияние наркотиков на психическое и физическое состояние человека.

Студенты принимали активное участие в беседе, задавали интересующие их вопросы и получали компетентные ответы.

По завершении мероприятия сотрудники полиции призвали слушателей к здоровому образу жизни и пожелали им успехов в учебе, и творческих свершениях.