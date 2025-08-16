Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью

114

Ребят призвали не соглашаться на предложения "легкого заработка" и рекомендовали вести здоровый образ жизни.

Сотрудники полиции и представители Общественных советов Самарской области регулярно ведут профилактическую работу с молодежью, направленную на пропаганду здорового образа жизни и формирование у юношей и девушек стойкой антинаркотической позиции.

Так, в Похвистневском районе начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Александр Сапугольцев, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Вобликова провели мероприятие в Доме Молодежных организаций.

В ходе беседы майор полиции подробно рассказал юношам и девушкам о негативных последствиях употребления запрещенных веществ и напомнил об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Полицейский предупредил, что зачастую несовершеннолетние в погоне за легким заработком соглашаются на предложения злоумышленников, вовлекающих молодежь в противоправную деятельность.

Александр Сапугольцев призвал ребят блокировать подозрительные сообщения от незнакомцев и тщательно выбирать свой круг общения.

В свою очередь, Татьяна Вобликова посоветовала молодым людям и девушкам думать о последствиях своих поступков и вести здоровый и законопослушный образ жизни.

В завершение мероприятия участиники поблагодарили полицейского и представителя Общественного совета за полезную информацию.