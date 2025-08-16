Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор из частного дома
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью

16 августа 2025 12:39
114
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью

Ребят призвали не соглашаться на предложения "легкого заработка" и рекомендовали вести здоровый образ жизни.

Сотрудники полиции и представители Общественных советов Самарской области регулярно ведут профилактическую работу с молодежью, направленную на пропаганду здорового образа жизни и формирование у юношей и девушек стойкой антинаркотической позиции.

Так, в Похвистневском районе начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Александр Сапугольцев, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Вобликова провели мероприятие в Доме Молодежных организаций.

В ходе беседы майор полиции подробно рассказал юношам и девушкам о негативных последствиях употребления запрещенных веществ и напомнил об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Полицейский предупредил, что зачастую несовершеннолетние в погоне за легким заработком соглашаются на предложения злоумышленников, вовлекающих молодежь в противоправную деятельность.

Александр Сапугольцев призвал ребят блокировать подозрительные сообщения от незнакомцев и тщательно выбирать свой круг общения.

В свою очередь, Татьяна Вобликова посоветовала молодым людям и девушкам думать о последствиях своих поступков и вести здоровый и законопослушный образ жизни.

В завершение мероприятия участиники поблагодарили полицейского и представителя Общественного совета за полезную информацию.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
16 августа 2025, 11:25
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Мужчина пояснил оперуполномоченным, что выращивал и хранил наркотические средства для личного потребления. Происшествия
120
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
14 августа 2025, 10:20
В Жигулёвске на территории садоводческого товарищества задержали наркомана
Из автомобиля подозреваемого сотрудники полиции изъяли метилэфедрон. Происшествия
320
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
13 августа 2025, 12:21
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, пояснил оперативникам, что изъятые у него вещества случайно нашел незадолго до задержания. Происшествия
418
В центре внимания
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
96
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
178
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
435
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
450
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
896
Весь список