Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности

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Жителям региона напомнили об ответственности за коррупционные преступления и призвали быть законопослушными.

В Тольятти прошла встреча со студентами и преподавателями одного из городских колледжей. Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального ОВД подполковник полиции Людмила Кеваева в доступной форме рассказала студентам, какие действия попадают под понятие коррупционных преступлений, и об ответственности, предусмотренной за их совершение. Молодым людям напомнили, что уголовная ответственность установлена не только за получение, но и за дачу взятки, и призвали проявлять нетерпимость к любым фактам и проявлениям коррупции.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Елена Верхова вручила участникам встречи тематические брошюры и рассказала о том, как вести себя в случае склонения к совершению коррупционных преступлений и куда необходимо сообщать о фактах взяточничества.

Общественница отметила: «В борьбе с коррупцией, полиции как никогда важна обратная связь с гражданами. Чем активнее жители города будут сообщать в органы внутренних дел о фактах вымогательства взяток, тем больше шансов привлечь должностных лиц к ответственности».

В завершении беседы Людмила Андреевна уточнила, что взяточничество является одним из самых распространенных преступлений коррупционного характера и встречается во многих сферах жизни общества. При этом подполковник полиции отметила, что взяточничество всегда имеет две стороны – преступления совершают и тот, кто дает, и тот, кто берет взятку, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО