Полисом ДМС пользуются только 55% застрахованных работодателем самарцев

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, пользуются ли горожане полисом добровольного медицинского страхования от компании. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие полис ДМС, предоставленный работодателем.
Полис ДМС является наиболее желанной составляющей компенсационных пакетов среди самарцев.
Опрос горожан, застрахованных работодателем в системе ДМС, показал, что фактически пользуются полисами только 55%, причем женщины чаще мужчин (62 и 48% соответственно). Каждый четвертый утверждает, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как практически никогда не болеет. 16% не успевают посещать врачей. 5% не устраивает предоставленный работодателем полис ДМС: чаще всего недовольны ограниченным списком клиник, врачей, услуг и сложностями получения консультации.
Время проведения: 20—27 февраля 2024 года
Причины, по которым респондентов чаще всего не устраивает полис ДМС от работодателя (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Ограниченный список клиник
2. Ограниченный список врачей-специалистов/оказываемых услуг
3. Сложно получить услугу/консультацию (трудности с записью на прием, необходимо согласовывать со страховой компанией каждую услугу)
4. За получением услуги нужно ехать в другой город
5. Низкое качество оказываемых услуг