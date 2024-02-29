Полисом ДМС пользуются только 55% застрахованных работодателем самарцев

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, пользуются ли горожане полисом добровольного медицинского страхования от компании. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие полис ДМС, предоставленный работодателем.

Полис ДМС является наиболее желанной составляющей компенсационных пакетов среди самарцев.

Опрос горожан, застрахованных работодателем в системе ДМС, показал, что фактически пользуются полисами только 55%, причем женщины чаще мужчин (62 и 48% соответственно). Каждый четвертый утверждает, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как практически никогда не болеет. 16% не успевают посещать врачей. 5% не устраивает предоставленный работодателем полис ДМС: чаще всего недовольны ограниченным списком клиник, врачей, услуг и сложностями получения консультации.



Время проведения: 20—27 февраля 2024 года



Причины, по которым респондентов чаще всего не устраивает полис ДМС от работодателя (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Ограниченный список клиник

2. Ограниченный список врачей-специалистов/оказываемых услуг

3. Сложно получить услугу/консультацию (трудности с записью на прием, необходимо согласовывать со страховой компанией каждую услугу)

4. За получением услуги нужно ехать в другой город

5. Низкое качество оказываемых услуг