Подведены итоги ОПМ «Профилактика» по линии Госавтоинспекции

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8 декабря в мероприятии было задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководящего состава.

Сотрудниками полиции во время рейда выявлено:

14 нарушений по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств,

4 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения,

1 водитель привлечен по ст. 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством,

11 водителей привлечены по ст. 12.6 КоАП РФ, не пристегнутый ремень безопасности. Еще 5 водителей привлечены по ст. 12.18 КоАП РФ за нарушение правил проезда пешеходных переходов и еще 5 по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Всего за время проведения рейда было выявлено 88 нарушений правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.