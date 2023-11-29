Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 85% работодателей Самары

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Подарки сотрудникам и/или их детям к Новому году готовят 85% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 16% компаний, их детям — 41%, 28% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения.



Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (34%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

1. Календари с корпоративной символикой;

2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и проч.);

3. Сладости;

4. Алкоголь;

5. Наборы чая/кофе;

6. Продукция компании;

7. Другое (варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и проч.).