Я нашел ошибку
Главные новости:
29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии
29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии
В Самаре похитители автомобильных аккумуляторов предстанут перед судом
В Самаре похитители автомобильных аккумуляторов предстанут перед судом
в Самаре растет популярность онлайн-обучения
В Самаре растет популярность онлайн-обучения
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб
Школы и колледжи Самарской области создают службы медиации
Школы и колледжи Самарской области создают службы медиации
Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера
Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей
Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации
Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.81
0.26
EUR 81.03
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти у 4 из 10 работающих во время локдауна родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра

28 октября 2021 10:28
117
Почти у 4 из 10 работающих во время локдауна родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра

30 октября — 7 ноября объявлены в России нерабочими оплачиваемыми днями, но многие работодатели вызывают персонал на работу в эти дни. Ученики младших классов в эти дни чаще всего будут предоставлены сами себе.

В «нерабочий» период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей, кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники в лице бабушек, дедушек, теть и старших детей. 13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду. 6% россиян обратятся к услугам няни. По 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям. Ещё 20% родителей пока не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период.

Судя по ответам родителей школьников младших классов, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%). 27% родителей школьников начальных классов планируют оставить детей на «нерабочий период» на бабушек, дедушек, старших детей и других родственников. 24% родителей сказали, что будут присматривать за своими детьми сами, вместе либо по очереди со своей второй половиной. На работу с собой будут брать детей 2% россиян, ещё столько же планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями. 7% родителей пока не знают, с кем останется ребенок или дети в период с 30 октября по 7 ноября.

В период нерабочих дней 4—7 мая россияне в 2,5 раза реже решались оставлять школьников дома одних (15% — полгода назад, 38% — сейчас), о няне для дошкольников в мае говорили единицы, сегодня же — 6%.
В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители маленьких детей и младшеклассников из всех округов страны рассказали, с кем планируют оставить детей.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 138
Время проведения: 25—27 октября 2021 года
Исследуемая совокупность: работающие во время локдауна родители детей, посещающих ясли или детский сад
Размер выборки: 500 респондентов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021, 10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
По состоянию на 25 октября во Всероссийской переписи населения приняло участие 21% населения Самарской области. Общество
434
Соцопрос: программисты реже работают за идею
24 октября 2021, 12:20
Соцопрос: программисты реже работают за идею
В том, что их работа — это призвание, чаще всего убеждены фармацевты, педагоги, пиарщики и врачи. Общество
809
Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни
22 октября 2021, 13:45
Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни
Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Общество
687
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
664
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
667
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
572
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
437
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
622
Весь список