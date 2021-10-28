Почти у 4 из 10 работающих во время локдауна родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра

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30 октября — 7 ноября объявлены в России нерабочими оплачиваемыми днями, но многие работодатели вызывают персонал на работу в эти дни. Ученики младших классов в эти дни чаще всего будут предоставлены сами себе.



В «нерабочий» период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей, кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники в лице бабушек, дедушек, теть и старших детей. 13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду. 6% россиян обратятся к услугам няни. По 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям. Ещё 20% родителей пока не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период.



Судя по ответам родителей школьников младших классов, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%). 27% родителей школьников начальных классов планируют оставить детей на «нерабочий период» на бабушек, дедушек, старших детей и других родственников. 24% родителей сказали, что будут присматривать за своими детьми сами, вместе либо по очереди со своей второй половиной. На работу с собой будут брать детей 2% россиян, ещё столько же планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями. 7% родителей пока не знают, с кем останется ребенок или дети в период с 30 октября по 7 ноября.



В период нерабочих дней 4—7 мая россияне в 2,5 раза реже решались оставлять школьников дома одних (15% — полгода назад, 38% — сейчас), о няне для дошкольников в мае говорили единицы, сегодня же — 6%.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители маленьких детей и младшеклассников из всех округов страны рассказали, с кем планируют оставить детей.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 138

Время проведения: 25—27 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: работающие во время локдауна родители детей, посещающих ясли или детский сад

Размер выборки: 500 респондентов