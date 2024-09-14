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Почти половина жителей Самары планирует потратить на свой осенний гардероб более 10 тысяч рублей

14 сентября 2024 10:35
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Почти половина жителей Самары планирует потратить на свой осенний гардероб более 10 тысяч рублей

В России уже начали активно готовиться к осенним холодам: продажи осенней одежды на Авито за последний месяц выросли более чем вдвое. Аналитики Авито Молла — раздела с новыми и «как новыми» вещами — выяснили, сколько жители Самары планируют потратить на покупку одежды на осень на себя и на семью, на что они обращают внимание при выборе и без каких элементов гардероба не представляют себе это время года.

По данным Авито Молла, 86% жителей Самары планируют делать покупки вещей на осень. Из них 16% хотят обновить почти весь гардероб, а 70% собираются купить только несколько вещей. Намерения самарцев уже успели отразиться на динамике продаж: так, за последний месяц продажи пальто и курток на Авито выросли почти в три раза. Свитеры стали покупать чаще более чем в два раза. Почти вдвое выросли продажи перчаток и варежек, а платки и шарфы покупали на 20% чаще. Также на 20% увеличились продажи головных уборов.

Бюджет на обновки — до 10 000 рублей

16% опрошенных планируют потратить на обновление осеннего гардероба от 5 000 до 10 000 рублей. Больше 10 000 рублей закладывают на шоппинг в общей сложности 47% респондентов, при этом суммы больше 10 000 мужчины называли чаще, чем женщины (42% мужчин и 39% женщин).

На покупки для семьи 25% жителей Самары планируют потратить до 10 000 рублей. Уложиться в сумму от 10 000 до 20 000 рублей собираются 35%. На сумму от 20 000 до 50 000 рассчитывают 28% опрошенных, а более этой суммы хотят потратить 12%.

Материалы, стиль и цвет важнее тепла

Выбирая осенние вещи, лишь 4% опрошенных обращают внимание на то, чтобы одежда была теплой — большинству все же важнее, чтобы она устраивала визуально. При этом 52% отдает предпочтение вещам из материалов, защищающих от ветра и дождя, а 39% — мягким и приятным к телу тканям. Каждому четвертому (25%) важно, чтобы одежда была темных цветов, а 14% — напротив, выбирают яркую одежду на осень. Хотя в этом вопросе мнения у мужчин и женщин разделились: одеваться этой осенью ярко хотели бы 13% женщин и 8% мужчин, а за темные цвета проголосовали 26% мужчин и только 16% женщин.

Вещи российских брендов — в приоритете

В основном (34%) опрошенные покупают или планируют приобретать вещи российских сетевых брендов — например, Sela и Gloria Jeans. Причем в большинстве это женщины (31% против 24% мужчин) и молодежь (32%). Также пользуются популярностью спортивные бренды  (13%) — например, Demix и Termit. Примечательно и то, что мужчины чаще, чем женщины (8% против 5%) предпочитают на осень зарубежные премиальные бренды.

В том, что считать главным предметом осеннего гардероба, мнения опрошенных разошлись. Так, респонденты старше 45 лет таковым считают уютный мягкий свитер (69%). Для молодёжи 18-24 лет (28%) по сравнению с другими возрастными группами важнее иметь в осеннем гардеробе объемный пуховик. Женщины главной осенней вещью чаще называли пальто (47%), теплые колготки (43%) и длинные шарфы (21%). А мужчины чаще выбирали термобелье (35%) и дождевик (22%).

Кроссовки — самая вдохновляющая покупка осенью

Больше всего опрошенным поднимает настроение осенью покупка кроссовок (20%). На втором месте — новые джинсы (17%). Причем эти варианты чаще выбирали мужчины. А вот женщин осенью больше радует покупка сумки (17%), нарядного платья (15%) или уютного костюма для дома (14%).

Также в основном женщины отвечали, что им поднимет настроение любая обновка (55% против 35% мужчин). Кроме того, этот ответ чаще выбирали респонденты старше 45 лет (51%), а реже — молодежь 18-24 лет (35%). Мужчины, напротив чаще отвечали, что никакая покупка их не порадует (11% против 3% женщин).

Теги: Опрос

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