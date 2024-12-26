Почти половина жителей Самарской области не планирует дарить подарки коллегам на Новый год

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, специально ко всемирному Дню подарков, который отмечается 26 декабря, выяснили, как часто коллеги по работе обмениваются подарками на Новый год и сколько они готовы на это потратить. Опрос проводился в декабре 2024 года, участие приняли более 3 000 соискателей из разных регионов России, в том числе из Самарской области.

Опрос hh.ru показал, что почти половина жителей Самарской области (44%) в этом году не планирует дарить подарки коллегам к Новому году. Чаще всего такой позиции придерживаются специалисты из профессиональных областей «Транспорт, логистика, перевозки» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 42%).

Большинство работников все же намерены что-то подарить коллегам в преддверии праздников, но только в 2% компаний принято делать это массово (все дарят всем). Чаще обмен приятными сюрпризами происходит по желанию (27%) или с помощью игры в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию) – еще 18%. 13% работников из Самарской области сообщили, что коллектив дарит подарки начальству. Оставшиеся (4%) затруднились ответить.

Чаще других подарками «по желанию» обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%), а играют в «Тайного Санту» - представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%).

Хотя дарить подарки коллегам не планируют 44% респондентов, тратить деньги на них не готовы уже 49%. Каждый пятый (20%) самарец рассчитывает уложиться в 500-1000 рублей. 11% опрошенных готовы потратить до 500 рублей. 4% планируют купить подарки на сумму от 1000 до 2000 рублей, еще столько же респондентов – больше 3000 рублей. А 2% сказали, что готовы потратить 2000-3000 рублей.