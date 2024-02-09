Почти каждый второй самарец признался, что может выполнить свою работу быстрее, чем за восьмичасовой рабочий день

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1 из 2 респондентов, работающих 8 часов в день, могут выполнять свои рабочие задачи быстрее. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у горожан, сколько времени в день им необходимо для полного и качественного выполнения рабочих обязанностей. В опросе приняли участие экономически активные граждане, работающие по графику 40-часовой рабочей недели.

49% самарцев утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 3%, ровно в 4 часа уложатся 10% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 15%, 6 часов — 17%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 4% респондентов.



25% горожан четко знает, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.



Женщины чаще готовы работать быстрее (55% против 42% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (31% против 19% среди женщин).

Время проведения: 31 января — 7 февраля 2024 года