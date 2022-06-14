Почти каждый второй самарец отказывается от воды в чистом виде на протяжении дня

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С наступлением лета наиболее остро встает вопрос утоления жажды в течение дня. Но оказалось, что большое количество людей отказывается от воды в пользу кофе, чая и других напитков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса правильного питания Level Kitchen.



Несмотря на то, что тема водного баланса поднимается достаточно активно во всех источниках информации, все же, лишь 55% среди опрошенных сообщили, что обязательно пьют воду в чистом виде в течение дня. Почти треть, а именно 29% признались, что в течение дня пьют кофе, 11% - что чай. Всего 4% в сумме отдали предпочтение молочным напиткам и соку. Самыми популярными ответами в вариантах “другое” стали лимонад и, внимание, алкоголь. В шутку или всерьез ответили последние - остается только догадываться.



В большинстве случаев, те, кто все-таки следит за водным балансом, выпивает от одного до полутора литров воды каждый день - к этой категории относится 59% респондентов (от числа тех, кто воду пьет). Один литр воды - норма для 17% опрошенных, два и более литра - всего для 3% ответивших. Каждый пятый признался, что просто не считает количество выпитых литров за день.

Чаще всего опрошенные ставят стакан с водой на видное место, чтобы не забывать выпивать необходимое количество воды на протяжении дня. Почти треть соблюдают норму благодаря тому, что выпивают стакан воды перед каждым приемом пищи. Пятая часть людей выпивает норму во время активных тренировок. Почти каждый десятый просто всегда берет с собой бутылочку воды. Только 4% респондентов соблюдают водный баланс благодаря тому, что им просто хочется пить.



Исследование проводилось на сайте компании в период с 23 мая по 1 июня текущего года. В опросе приняли участие 2500 человек.



Комментарий Антона Бердова, ведущего диетолога сервиса Level Kitchen, эксперта в области правильного питания, магистра наук в области «Диетология» (Университет Суррея, Великобритания).

"Нужно ли пить летом больше воды? Совершенно точно, да, особенно если вы ведете активный образ жизни. В летний зной повышается потоотделение, и чем больше мы потеем, тем больше воды теряет организм. Если не компенсировать потерю влаги с помощью воды, можно столкнуться с риском обезвоживания. Добавив к этому физическую нагрузку, автоматически еще больше увеличивается потоотделение, а значит, организму требуется еще больше питьевой воды. Спортивные упражнения в жару очень часто вызывают обезвоживание просто потому, что большинство людей пьет мало воды для компенсации ее потери организмом.

Первые признаки обезвоживания - сухость во рту, усталость, жажда, головные боли, сухость кожи и другие симптомы. Обезвоживание очень опасно, поскольку приводит к снижению активности головного мозга, затруднению дыхания, ухудшению работы основных органов, а в тяжелых случаях - к летальному исходу.

Если усталость к концу дня вполне объяснима, то разбитое состояние утром это один из признаков недостатка воды в организме. Простой метод понять, потребляете ли вы достаточное количество воды - посмотрите на цвет мочи. Ее темный цвет говорит о недостатке воды, следите чтобы моча была бесцветной или светло-желтой.

Моя главная рекомендация - начать считать, сколько воды вы употребляете в течение дня, это даст понимание, хватает ли вам воды или же нет. Стандартная рекомендация диетологов - выпивать в сутки два литра воды. Однако, я бы все же советовал основываться на антропометрических данных. Лучше придерживаться простого правила - выпивать в сутки 30 мл чистой питьевой воды на 1кг веса. Летом лучше увеличить норму до 40 мл воды на 1кг веса и до 45 мл - при повышенных физических нагрузках. Таким образом, при весе в 70 килограмм суточная норма воды летом составит 2,8 литра, а при весе в 100 килограмм и более - уже 4 литра.

Важно, что это относится только к чистой питьевой воде, а не ко всем напиткам, включая чай или кофе. Кофе, зеленый или черный чай и другие напитки очень часто имеют в составе кофеин, сахар или другие добавки. Вода же является самой чистой формой гидрации организма. Если вы регулярно пьете чай или кофе - ничего страшного, но это не должно заменять воду, особенно если вы выпиваете большое количество этих напитков.

Также необходимо помнить, что вода содержится и в продуктах питания. Если вы чувствуете голод, перекусывайте продуктами с высоким содержанием воды, такими как арбуз или дыня, сочные яблоки и другие фрукты, а также свежая зелень и овощи".