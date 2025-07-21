Почти каждый второй самарец (45,6%) работает на одном месте более пяти лет

111

Чаще прочих не меняют компанию сотрудники в сфере образования, медицины, девелопмента. Наибольшая текучка – в сферах IT и ритейла.

Компания Level Group провела исследование среди сотрудников самарских компаний, чтобы выяснить, в каких сферах самарцы дольше всего остаются работать на одном месте и что влияет на их решение не менять работу на протяжении многих лет.

Согласно исследованию, почти каждый второй (45,6%) самарец работает на одном месте более пяти лет: из них 27,2% – ровно пять лет, 9,6% – более пяти лет, а 8,8% – более десяти. Прочие респонденты работают в компании три-четыре года (20,2%), еще 11,4% – около двух лет.

Говоря о текучке кадров, каждый пятый сотрудник (17,6%) меняет работу в течение первого года: из них 12,3% ушли после года работы, а 5,3% – в первые полгода.

Интересно, что сотрудники с опытом больше пяти лет на одном месте, чаще всего встречаются в сферах образования и науки (12%), медицины и фармацевтики (11%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%), а также финансов (9%) и девелопмента (9%). Наибольшая текучесть кадров же наблюдается в IT и технологиях (14%), в ритейле (13%) и в сфере спорта (5%).

“Мы выявили главные факторы, которые удерживают сотрудников в компании надолго. В первую очередь это регулярная индексация зарплаты в рынке или выше (29,8%). На втором месте — стабильно хороший социальный пакет с ДМС и бонусами (24,6%). На третьем месте — возможность менять позицию и обязанности внутри компании, чтобы не заниматься одним и тем же (21,1%). Также сотрудникам важен понятный карьерный трек (14,9%) и возможность удаленной работы (6,1%). Только 3,5% респондентов признались, что не готовы работать в одной компании долго ни при каких дополнительных условиях.”, – комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.