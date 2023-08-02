Почти каждый пятый выпускник вуза в Самаре устроился на работу с помощью родителей

170

Родители помогают в трудоустройстве почти каждому пятому выпускнику вуза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В том, что в трудоустройстве им помогают родители или другие родственники, признались 14% молодежи в возрасте от 14 до 21 года и 18% выпускников вузов от 22 до 26 лет.

Между тем, по мнению 48% молодежи и каждого второго выпускника вуза (51%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% новоиспеченных молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 20% молодежи и 17% выпускников вузов. Другие варианты помощи называли реже. Мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 6% опрошенных до 21 года. В том, что нужно ходить вместе с ребенком на собеседования, убеждены лишь 3% молодежи до 21 года и 1% выпускников вузов.



Должны ли взрослые дети помогать в трудоустройстве своим родителям? Положительно на этот вопрос отвечает 43% самарцев, отрицательно — каждый четвертый (25%). Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет (52%). Мужчины одобряют это чаще женщин (49% против 37%), а бездетные респонденты — чаще тех, у кого есть дети (46% против 40%).



Между тем 6 из 10 менеджеров по персоналу (63%) даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Еще 27% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь 1 из 10 рекрутеров (10%) рассматривают их наравне со всеми.



Время проведения: 17—31 июля 2023 года