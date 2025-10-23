Я нашел ошибку
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
1 380 000 рублей выманили мошенники у жительницы Тольятти
Почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам

23 октября 2025 12:58
109
Аналитики Авито Товаров и Авито Работы опросили более 8 000 работающих россиян и узнали, как в офисах и компаниях принято поздравлять коллег. Оказалось, что большинство из них дарят подарки друг другу — чаще всего на День рождения и Новый год. Средний бюджет на один подарок составляет 1 400 рублей.

Приятные поводы

Большинство жителей Самары (60%) дарят подарки своим коллегам. Чаще всего так делают женщины (70%). Среди всех возрастных групп реже всего одаривает коллег молодежь 18-24 лет. 

Главный повод — День рождения: 77% дарят подарки в честь персонального праздника. На втором месте — Новый год (48%), а следом идут традиционные гендерные праздники — 8 Марта и 23 Февраля (30%). С профессиональными праздниками коллег поздравляют также 30% опрошенных.  

Просто так, для поддержки хороших отношений в коллективе подарки дарят 21% жителей Самары. Чаще так поступает молодежь 18-24 лет. Также молодые люди чаще других делают приятные сюрпризы коллегам в честь повышения (19%) или закрытия сложного проекта (16%). 

Что дарят и как выбирают

Самая популярная категория подарков — сладости и продукты питания: кофе, чай, подарочные наборы и десерты выбирают 82% опрошенных. На втором месте — цветы (35%), на третьем — подарочные сертификаты и карты (28%).

Также сотрудники дарят друг другу украшения и аксессуары (28%), канцелярские принадлежности (25%) и предметы для хобби (21%). Зумеры чаще других выбирают современные форматы — билеты на события (18%) и цифровые подписки (11%). А среди представителей старших поколений остаются популярными классические подарки вроде книг (19%) и комнатных растений (15%). Однако каждый пятый молодой человек тоже готов подарить книгу коллеге. 

Большинство (38%) обсуждают варианты подарков вместе, обычно в общем чате. В трети коллективов есть человек, который берет организацию поздравления на себя — 32% респондентов рассказали, что у них в команде всегда есть ответственный за подарок. При этом 25% предпочитают поздравлять коллег индивидуально, без сборов. Реже встречаются анонимное голосование за вариант подарка (9%) и регулярные взносы в коллективные фонды (7%).

 

Сколько тратят и где покупают 

В среднем на один подарок коллеге опрошенные тратят 1 400 рублей. При этом молодежь готова потратить больше, 1 600 рублей. Почти каждый второй (44%) укладывается в сумму до 1 000 рублей. От 1 000 до 1 500 тратят 19%, от 1 500 до 2 000 — 14% и 5% — до 3 000. Подарок дороже готовы подарить 18%.

В основном подарки покупают на онлайн-площадках (58%) и  в торговых центрах (48%). Каждый третий (36%) выбирает определенные офлайн-магазины, а 32% заказывают подарки на сайтах конкретных магазинов. 

 

Теги: Опрос

