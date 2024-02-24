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Почти четверть работающих россиян активно монетизируют хобби

24 февраля 2024 11:14
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Почти четверть работающих россиян активно монетизируют хобби

Почти четверть работающих россиян (22%), у которых есть свободное время, активно монетизируют хобби. 30% респондентов хотели бы зарабатывать на любимом деле, но не знают, как это сделать. В то же время за последний год на платформе на треть увеличилось количество предложений в сферах, где хобби может стать источником дохода. А спрос со стороны россиян на такие услуги увеличился пропорционально предложению — на 30%.

Аналитики Авито Услуг проанализировали рынок и нашли потенциально самые прибыльные хобби, в среде которых еще есть место для новичков. 

Диджеинг по выходным приносит наибольший доход

Согласно данным Авито Услуг, средний ценник на услуги диджея со своим оборудованием начинается от 2700 рублей по всей России. В этом месяце на одного диджея приходится порядка семи клиентов — это один из самых больших показателей на платформе по стране в целом, и по этому критерию они уступают только аниматорам.

За год спрос на услуги диджеев на Авито вырос в полтора раза, при этом количество объявлений на платформе увеличилось только на четверть. В ситуации, когда спрос превалирует над предложением, рынок открыт для новых исполнителей.

Больше всего запросов на одного исполнителя — у аниматоров

На рынке услуг аниматоров сложились комфортные для исполнителя условия. За год спрос на услугу на платформе вырос на 53%, а стоимость начинается от 2000 рублей.  Хотя количество объявлений от аниматоров выросло на 57%, все равно на одного исполнителя приходится почти 12 клиентов. Чаще всего за последний год заказывать аниматоров на праздники и корпоративы стали жители Ижевска (+219%), Астрахани (+206%) и Улан-Удэ (+114%). Среди пекарей, мыловаров, художников и диджеев конкуренция выше.

Фотографы замыкают топ-3 высокооплачиваемых хобби

Фотографы стали чаще искать клиентов на Авито: за год количество объявлений выросло на 38%, а на одного исполнителя приходится четыре потенциальных клиента. Россияне также стали активнее интересоваться фотоуслугами на платформе, спрос вырос на 18%, и с каждым месяцем растет. Средняя цена на услуги фотографа начинается от 2000 рублей за час.

Какие еще хобби монетизируют россияне

Другие хобби, которые принесут дополнительный доход — изготовление портретов, резьба по дереву, организация экскурсий и кондитерские изделия на заказ. В среднем такие услуги стоят от 1000-2000 рублей.

Наименее прибыльные услуги в сферах, где хобби может быть источником дополнительного дохода — мыловарение, изготовление свечей и шитье игрушек. Стоимость начинается от 300 рублей за единицу и возрастает в зависимости от сложности заказа. .

 

Теги: Опрос

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