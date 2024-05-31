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Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины

31 мая 2024 11:55
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Почти 70% самарцев считают, что готовы бросить курить ради любимой женщины

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* в преддверие Всемирного дня без табака и выяснил, как самарцы относятся к наличию вредных привычек. Для трети самарцев самой  неприемлемой вредной привычкой оказалось курение, а для более чем половины женщин — злоупотребление спиртным.

Абсолютное большинство (72%) жительниц Самары заявили, что всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у мужчиныЧто интересно, мужчины в этом вопросе более терпимы — 51% респондентов изначально не смотрят на то, есть ли у женщины какие-нибудь вредные привычки.

При этом все же 65% самарцев отталкивает женское курение. 22% признались, что для них женщина с сигаретой выглядит cексуально лишь в рекламе или кино. Такое мнение разделяют лишь 8% женщин. Большинство респонденток (67%) все же не приемлют мужское курение. Сдержанно к курению относятся только сами курильщики — 10% женщин и 15% мужчин.

Курение может стать и серьезной причиной для отказа в знакомстве: 34% женщин и 27% мужчин заявили, что принципиально не познакомились бы с любителем подымить. Почти половина респондентов (47%) находит уместным попросить женщину бросить курить, 23% могут попросить о таком лишь если это серьезно вредит их здоровью. 37% женщин также считают нормальным попросить партнера бросить курить. Но в отличие от мужчин, только 7% женщин готовы просить о таком, если это плохо сказывается на их здоровье. 

Отвечая же на вопрос о наиболее неприемлемых вредных привычках, мнения мужчин и женщин разительно разошлись. Мужчины, помимо курения, например, не переносят женский шопоголизм и неумение обращаться с финансами (14%). Женщин же больше всего отталкивает злоупотребление спиртным, курение и, как выяснилось, каждую десятую пугает игромания.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 7 000  респондентов (мужчины и женщины), старше 18 лет из Самары, Москвы и других регионов страны.

Теги: Опрос

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