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Почти 3 из 10 самарцев мечтают о своем бизнесе

31 июля 2023 11:23
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Почти 3 из 10 самарцев мечтают о своем бизнесе

Возможность открытия своего бизнеса рассматривают почти 3 из 10 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из города, не занимающиеся в настоящий момент предпринимательской деятельностью.

Сегодня 28% самарцев рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 55% не готовы стать предпринимателями.

С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 48%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 24%.

Число желающих стать предпринимателями растет с увеличением дохода: лишь 24% опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 46%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 41%), а также маркетологи (40%). Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес — среди бухгалтеров (13%), продавцов (15%) и секретарей (16%).

Время проведения: 21—27 июля 2023 года

Теги: Опрос

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