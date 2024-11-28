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Почта России: почти 40% россиян делают на Новый год подарки своим питомцам

28 ноября 2024 11:25
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Почта России: почти 40% россиян делают на Новый год подарки своим питомцам

В преддверии Нового года россияне не только готовятся порадовать близких, но и себя, а также активно одаривают своих домашних животных. Согласно результатам нового исследования, проведённого Почтой России на своём сайте, новогодние подарки для них планируют 36% опрошенных.

Согласно данным опроса, 59% участников намерены сделать новогодние подарки себе, что подчёркивает стремление россиян радовать себя, особенно в праздничный период.

Большая часть участников опроса предпочитает онлайн-покупки — 67% респондентов выбирают интернет-магазины и маркетплейсы для приобретения новогодних подарков. Личная покупка в торговых центрах остаётся актуальной лишь для 47% дарителей. При этом большинство онлайн-покупателей не спешат с получением своих заказов: 56% готовы ждать доставку в течение 3-5 дней, и лишь 14% ориентируются на экспресс-доставку в 1-2 дня.

«Результаты опроса подчёркивают изменение потребительских привычек россиян в эпоху цифровизации. Онлайн-шопинг становится неотъемлемой частью новогодних традиций, позволяя людям легко находить и заказывать подарки для себя, близких и своих любимцев, а сотрудничество Почты с ключевыми маркетплейсами помогает получать покупки даже в самых удалённых точках страны», — отметил первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Теги: Опрос

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