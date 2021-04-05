Песков: "Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля"

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Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля", - указал он.

Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже.

"Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента России отказался говорить о темах предстоящего послания. "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас", - объяснил он.

"Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли затрагиваться в послании пенсионная тематика. Песков добавил, что "никаких решений здесь не принималось (по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам)".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС