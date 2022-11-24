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Первые боевые стрельбы новобранцев спортивной роты прошли в Самарской области 

24 ноября 2022 21:02
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Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях.

Первые боевые стрельбы новобранцев спортивной роты Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) прошли на Рощинском полигоне общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области.

Спортсмены выполнили упражнение контрольных стрельб из автомата АК-12 под руководством опытных инструкторов. Стрельбы проходили в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы.

Во время службы спортсменам будет обеспечена возможность продолжить тренироваться и защищать честь страны на всероссийских и международных соревнованиях.

В боевой стрельбе приняли участие до 200 новобранцев, среди которых 3 мастера спорта международного класса, 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника. Призывники входят в состав сборных команд России по олимпийским видам спорта, являются членами сборной России, победителями международных первенств, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

 

Фото:  пресс-служба ЦВО

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