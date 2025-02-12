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«Перо современности»: в СОУНБ объявили о начале международного литературного конкурса

12 февраля 2025 14:46
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Проект стал продолжением проводившегося с 2013-го по 2024-й год конкурса короткого рассказа «Сестра таланта».

Самарская областная универсальная научная библиотека ищет новые литературные таланты! 10 февраля начался приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых литераторов и публицистов «Перо современности». (12+) Проект стал продолжением проводившегося с 2013-го по 2024-й год конкурса короткого рассказа «Сестра таланта», давшего возможность тысячам начинающих прозаиков заявить о себе.

Сохраняя идейную направленность своего предшественника, «Перо современности» призвано раскрывать дарования юных и молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет и делать их творчество более заметным как для профессиональных критиков, так и для широкой читательской аудитории. В новом конкурсе могут поучаствовать не только литераторы, но также и публицисты. В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организаторы проекта предлагают всем желающим попробовать свои интеллектуальные силы в написании статей, посвящённых событиям тех далёких лет, а также боевым действиям конца XX – начала XXI века в новейшей истории России. Номинаций конкурса, определённых в прямом соответствии с возрастными группами участников, предусмотрено три:

1) от 12 до 17 лет;

2) от 18 до 24 лет;

3) от 25 до 35 лет.

Тематических номинаций, за победу в которых будут бороться конкурсанты соответствующих возрастов, выделено две:

«короткий рассказ» (вместе со спецноминациями «семейно-духовные ценности»* и «выбор Центра чтения»);

«военный корреспондент» (публицистика, посвящённая событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и боевым действиям конца XX – начала XXI века в новейшей истории России).

В каждой возрастной и тематической номинации предусмотрены призовые места для лауреатов I, II и III степеней, продемонстрировавших самое высокое умение подавать материал, выстраивая захватывающую сюжетную линию при использовании подходящих средств выразительности языка. По итогам конкурса также будет опубликован сборник лучших материалов.

Правила участия в проекте простые. Русскоязычные литераторы и эссеисты из разных уголков земного шара могут прислать свои произведения на свободную тему в рамках заданных конкурсом направлений. Принимаются ранее нигде не опубликованные тексты объёмом не более 5 тысяч символов (включая пробелы). Заявки и конкурсные работы необходимо отправить с 10 февраля по 1 июля включительно по адресу электронной почты: pero.sovremennosti@mail.ru

Международный конкурс молодых литераторов и публицистов «Перо современности» проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской областной писательской организацией, сетью книжных магазинов «Читай-город», Самарским театром «Город», филиалом ФГБУ «Редакция “Российской газеты”» и театром юного зрителя «СамАрт». Подробные условия участия в проекте можно узнать в его сообществе «ВКонтакте», а также в Положении о конкурсе.

*Принимаются сочинения, написанные двумя и более членами одной семьи, без каких-либо ограничений по возрасту, предъявляемых к авторам. В остальном к коллективным работам применяются те же требования, что и к индивидуальным.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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