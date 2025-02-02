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Пересматривать планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море будут 17% работающих самарцев

2 февраля 2025 11:40
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Пересматривать планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море будут 17% работающих самарцев

Большинство респондентов, запланировавших отпуск на Черном море, сомневаются в том, что поездка состоится. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане из Самары.

Разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. SuperJob узнал, как это может повлиять на отпускные планы самарцев. Судя по ответам, 23% работающих в этом году намеревались посетить Черноморское побережье России. 17% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что поездка состоится, и лишь 6% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае («Поеду к родителям»).

Чаще поездку на Черное море в этом году планировали мужчины (26% против 19% женщин). Черноморское побережье — популярное направление у горожан в возрасте от 35 до 45 лет. Респонденты с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных (28 и 17% соответственно), в раздумьях о том, где провести отпуск, теперь 20 и 14%.
 

Время проведения: 27—30 января 2025 года

Теги: Опрос

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