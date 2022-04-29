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Перед майскими праздниками на Авито Авто в Самаре вырос спрос на аренду автомобилей

29 апреля 2022 10:36
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перед майскими праздниками на Авито Авто в Самаре вырос спрос на аренду автомобилей

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на услугу аренды автомобилей в Самаре. По данным сервиса, перед праздничными выходными жители города стали чаще искать автомобили в аренду. За период с 20 по 26 апреля спрос на услугу вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос растет именно в ожидании праздников: в Самаре планируют автомобильные поездки на грядущих выходных.

По данным Авито Авто, в целом по стране в  период с 20 по 26 апреля спрос на услугу аренду автомобилей вырос на 4% по сравнению с периодом с 13 по 19 апреля и на 6,8% по сравнению с периодом с 6 по 12 число месяца. При этом в период с 20 по 26 апреля спрос на аренду автомобилей в России на Авито Авто стал на 8,5% более активным чем в аналогичную неделю в прошлом году. Как отмечают эксперты сервиса, рост может быть связан с переориентацией жителей страны на внутренний туризм на фоне действующих ограничений на полеты в другие страны. В Самаре спрос в период с 20 по 26 апреля по сравнению с аналогичной неделей прошлого года вырос на 5,7%.

В ожидании майских праздников растет не только спрос, но и предложение: в период с 20 по 26 апреля количество объявлений об аренде авто в Самаре увеличилось на 4,7% по сравнению с периодом с 6 по 12 число месяца.

«Перед праздниками спрос на аренду автомобилей в туристических регионах страны традиционно растет, и это становится возможностью дополнительного заработка не только для целевых сервисов, но и для частных автовладельцев, которые готовы на время сдать личный автомобиль. Интересен прирост спроса в сравнении год к году, который может указывать на рост популярности внутреннего автотуризма в стране», – отмечают эксперты Авито Авто.

Наиболее высокий спрос на услугу аренды автомобиля зафиксирован в этом году в следующих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Махачкала, Екатеринбург.

На долю столицы приходится 20,96% от общефедерального спроса, на долю Санкт-Петербурга – 10,68%, на долю Краснодара – 3,76%.

Согласно данным Авито Авто, россияне в майских путешествиях планируют управлять арендованными автомобилями самостоятельно: только 7% спроса приходится на услугу аренды автомобиля с водителем.

Теги: Опрос

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