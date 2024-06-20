Пенсия мечты экономически активных самарцев составляет 47700 рублей в месяц

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Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48100 рублей в месяц, что в 2 раза выше средней пенсии по стране. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе из Самары.

Жители Самары считают достойной пенсию в размере 47700 рублей. Для сравнения, в прошлом году пенсионные ожидания были чуть меньше: 46500 рублей в декабре 2023 года и 46400 рублей в апреле 2023.

Пенсионные ожидания россиян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50200 руб., молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 руб. в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47500 руб. против 48700 руб. соответственно).



Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (51000 и 44800 руб. соответственно).



Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной пенсию в размере 51700 и 51000 рублей соответственно. На третьем месте по величине пенсионных ожиданий — Тюмень (49700 рублей). Четвертое и пятое места заняли Хабаровск (49200 рублей) и Владивосток (48900 рублей).



По отношению к декабрю 2023 года пенсионные ожидания больше всего выросли в Липецке (+8,4%), Нижнем Новгороде(+6,1%) и Краснодаре (+5%).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 438

Время проведения: 1—18 июня 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки:

— 1600 респондентов в общем опросе;

— по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников