Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику

63
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику

Пассажирские перевозки на линии «Самара — Рождествено» выполняются по новому графику. За сегодняшний день судами на воздушной подушке выполнено 68 рейсов, которыми воспользовались 524 пассажира. Три судна, работающие на линии, в полной мере справляются с нагрузкой.

 Напоминаем, c 12 января действует следующее расписание:

· Первый рейс из Самары в 7:30.
· Последний рейс из Рождествено в 17:45.
· Заход на остановку «Проран»: в 10:00 и 15:00.
· Отправление в остальное время — по мере наполнения судна.

Работа переправы осуществляется с учетом ледовой обстановки на акватории Волги. В целях обеспечения безопасности перевозок движение судов может быть временно приостановлено.

Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
12 января 2026, 19:55
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская». Общество
6
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
12 января 2026, 19:10
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ рассказала, как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений. Общество
116
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января 2026, 17:57
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
156
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
14
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
330
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
266
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1268
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
987
Весь список