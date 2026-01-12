Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику

Пассажирские перевозки на линии «Самара — Рождествено» выполняются по новому графику. За сегодняшний день судами на воздушной подушке выполнено 68 рейсов, которыми воспользовались 524 пассажира. Три судна, работающие на линии, в полной мере справляются с нагрузкой.



Напоминаем, c 12 января действует следующее расписание:



· Первый рейс из Самары в 7:30.

· Последний рейс из Рождествено в 17:45.

· Заход на остановку «Проран»: в 10:00 и 15:00.

· Отправление в остальное время — по мере наполнения судна.



Работа переправы осуществляется с учетом ледовой обстановки на акватории Волги. В целях обеспечения безопасности перевозок движение судов может быть временно приостановлено.



Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.