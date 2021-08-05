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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пандемия увеличила расходы россиян на домашних животных

5 августа 2021 11:56
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Пандемия увеличила расходы россиян на домашних животных

77% россиян имеют домашних животных, при этом кошки почти в два раза популярнее собак. Почти четверть россиян завела домашних животных во время пандемии. Абсолютное большинство опрошенных отмечают рост расходов на содержание животных. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к Всемирному дню кошек 8 августа.

24% россиян (а в Москве и Московской области — 37%) завели домашнее животное из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции. Из них 11% завели кошку, 8% — собаку, 5% — другое животное. У 61% домашние питомцы жили и до пандемии.

Не имеют домашних питомцев сейчас лишь 23% опрошенных. Один домашний питомец живет у 37% россиян, два – у 24%, три и больше – у 17%.

Из тех, у кого есть домашние питомцы, 43% опрошенных завели их, потому что всегда хотели. 20% подобрали бездомное животное или взяли его из приюта. 19% подчинились желанию детей. 8% сделали это, чтобы не было так одиноко, 4% сообщили, что домашнее животное досталось им от родственников в наследство. 

75% респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. При этом, по оценкам 54% эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, еще 21% сообщили, что рост цен составил полтора-два раза и даже больше. 25% не ощутили изменений в расходах на своих домашних животных за последний год. Никто из опрошенных не заявил, что его расходы на домашних питомцев за последний год снизились.

71% россиян тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 19% — от 5 до 10 тысяч рублей. 5% (и 16% жителей Московского региона) оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей. 2% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц, 1% — 30-50 тысяч рублей и еще 2% — свыше 50 тысяч рублей ежемесячно.

Результаты опроса показали, что у 80% счастливых обладателей домашних любимцев живет кошка. Самый «кошачий» регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%), реже других заводят кошек жители Московского региона (72%).

Собаки живут у 45% россиян. Тут рекордсмены — жители Москвы и Московской области, а также Северного Кавказа (по 56%). Наименьшая доля владельцев собак в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%).

На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки — они есть у 9% опрошенных. 8% содержат хомяков, 6% — попугаев. У россиян также живут еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.

Теги: домашние животные

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