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Ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей

30 ноября 2023 11:57
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Ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей

Ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «СберНПФ».

Для сравнения, в 2020 году оптимальным размером пенсии граждане называли сумму в 49,6 тысячи. В новом исследовании приняли участие в общей сложности 15 тысяч совершеннолетних граждан, проживающих в российских городах с населением от 500 тысяч человек.

По итогам опроса выяснилось, что самые высокие запросы к пенсии предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно. При этом за три года финансовые требования россиян из двух крупнейших городов страны увеличились на 39 тысяч и 28,5 тысячи. В тройку лидеров также вошли жители Казани — там граждане хотели бы получать на пенсии 72,2 тысячи рублей, пишет Лента.

Теги: Опрос

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