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Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец

7 декабря 2023 13:34
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Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец

Отдыхать зимой чаще планируют дома или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

24% самарцев собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 4% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны — Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск россияне рассчитывают провести в Турции, Кипре или ОАЭ. 72% респондентов не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 19% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Жители города с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Москва
2. Сочи
3. Озеро Байкал
4. Санкт-Петербург
5. Казань

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск зимой (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Турция
2. Кипр
3. ОАЭ
4. Вьетнам
5. Страны Европы

 

Теги: Опрос

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